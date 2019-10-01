“الشؤون البلدية”: أكملنا الاستعدادات لتطبيق قرار السماح للمحلات بالعمل 24 ساعة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الثلاثاء)، أنها أكملت الاستعدادات اللازمة لتطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، والذي سيدخل حيزّ التطبيق مطلع 2020. وأوضحت الوزارة أن رسوم السماح للمحلات بالعمل على مدار اليوم خارج أوقات العمل الاعتيادية تحتسب بحسب نوع النشاط وبالمتر المربع.

وأضافت أن توفير المنشأة التجارية لكاميرات المراقبة شرطٌ أساسي للسماح لها بالعمل على مدار اليوم والليلة، كما تُطبَّق ضوابط خاصة لتشغيل العاملين خلال الساعات الزائدة عن ساعات العمل المعتادة. وأشارت الوزارة إلى أن ثمة أنشطة مستثناة من المقابل المالي للعمل 24 ساعة، وهي: محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية.