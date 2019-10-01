عاجل اليمن : رد ايراني مفاجئ للجميع على تصريحات الأمير محمد بن سلمان بشأن الحرب ..شاهد ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن رد ايراني مفاجئ للجميع على تصريحات الأمير محمد بن سلمان بشأن الحرب ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحل الخلافات مع إيران بالحوار، مؤكدا أن مثل هذا الحوار من شأنه حل العديد من مشاكل المنطقة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني إنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.

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ونقلت قناة “الجزيرة” عن لاريجاني قوله “نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار… أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران”.

وأضاف أن بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية، داعياً الى تشكل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع دول المنطقة.

وقال لاريجاني “نوصي أنصار الله بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها”.

وأكد كذلك أن التفاوض مع واشنطن ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً.

وكان ولي العهد السعودي قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بإيران، وذلك في حديث أدلى به لبرنامج “60 دقيقة” بثته شبكة “سي.بي.إس” التلفزيونية يوم الأحد.

المصدر: وكالات إيرانية