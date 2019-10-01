عاجل اليمن : وأخيراً البركاني يظهر قبل قليل ويزف بشرى سارة لليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - أعرب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني عن تقديره للحكومة المصرية على الإجراءات التي أعلنت عنها ومنحها تسهيلات لدخول اليمنيين الاراضي المصرية.

وقال البركاني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الخطوات المصرية المعلن عنها كان لوفد مجلس النواب شرف طرحها في مباحثات المجلسين الاخيرة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر2019.

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وأعلنت السلطات المصرية المختصة رفعها بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على اليمنيين القادمين إليها، وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بخصوص بعض الجنسيات ومنها الجنسية اليمنية.

وشكر البركاني، رئيس البرلمان المصري على الخطوة المتخذة، وأعرب عن أمله في اتخاذ خطوات أخرى تم طرحها اثناء المباحثات ووعد الجانب المصري بمتابعتها.

وذكر رئيس البرلمان، أن وفدا من أعضاء مجلس النواب اليمني، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعرض عليه " المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون منذ عهد الرئيس عبدالناصر"، متمنيا أن يضاف اليمنيين المقيمين في الدول الآسيوية ضمن القرار الحالي.