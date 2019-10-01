عاجل اليمن : رسالة صوتية مؤثرة لـ الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية مؤثرة لـ الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعثت امرأة سعودية رسالة مؤثرة للملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء الفغم.

حيث تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا مؤثرا تنعى فيه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة.

وقالت السيدة التي لم يُعرف من هي، في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.

وقتل اللواء الفغم، ليل السبت/ الأحد، بالرصاص بعد خلاف بينه وبين صديقه في مدينة جدة.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مقتل اللواء الفغم جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة أن اسم القاتل هو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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إرم نيوز✔@EremNews

#عبدالعزيز_الفغم.. اللواء المحبوب#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم

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