عاجل اليمن : إعلان عسكري جديد للحوثيين قبل قليل .. وقناة المسيرة الحوثية تبث هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عسكري جديد للحوثيين قبل قليل .. وقناة المسيرة الحوثية تبث هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة المسيرة الحوثية قبل قليل خبرا عسكريا عاجلا حول عدد جرحى وقتلى التحالف العربي .

ونقلت القناة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة نحو 200 عنصر من التحالف العربي في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله".

وكان الحوثيون اعلنوا اليومين الماضيين عن ما اسموها ، اكبر عملية استدراج عسكرية في محور نجران اسموها "نصر من الله".

قد يهمك ايضاً:

بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم)

هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية

مفاجأة مدوية عن صدام حسين .. الاستخبارات البريطانية تكشف مالم يكن في الحسبان عن الزعيم العربي الراحل

ورد للتو: اغتيال قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الشمالية التي تسيطر عليها الشرعية (الاسم والتفاصيل)

الحوثيون يعلنون القبض على ناطق التحالف العربي أحمد عسيري .. شاهد أول (فيديو)

الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم)

أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو)

غزل حوثي سعودي .. ومحمد الحوثي يشيد بهذا الموقف الإيجابي لولي العهد ويطلق عليه وصف جديد

وأخيرًا وخلافا لكل الروايات .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت!

Advertisements

وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب

تطورات متسارعة في قضية الداعيةالسعودي ’’ سلمان العوده‘‘ واعلان مفاجئ من اسرته قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

تعرف على موعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة تهدد بإغراق الأرض في ظلام دامس لأيام

النفيسي يفجر قنبلة ويكشف عن الضحايا القادمين من الحكام العرب .. ويتحدث عن الرسالة الأخيرة قبل السقوط.. شاهد

الحديدة على صفيح ساخن ومجزرة مروعة ومعارك هي الأعنف ومصادر تكشف مايحدث الان

عبدالباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر تنبؤات عسكرية صادمة للسعودية وما سيحدث خلال الأيام القادمة..شاهد

قوات عسكرية تفتك بمليشيا الحوثي وانتصارات عسكرية ضخمة وردت الان وهجوم عنيف يقترب من رأس الأفعى..تفاصيل

من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في مسرح الجريمة (أسماء الخلية)

قرار رئاسي كارثي ينهي الجيش الوطني .. والإطاحة بوزير الدفاع وفرض هذا القائد بدلًا عنه (أسماء وتفاصيل)

رئيس ‘‘الجمهورية’’ يشن هجومًا ناريًا على قيادات الدولة ويشيد بالحوثيين

لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”