عاجل اليمن : بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على بعض المواطنين اليمنيين القادمين اليها.

وفيما سبق كان يشترط حصول اليمنيين القادمين من دول الخليج والاتحاد الاوروبي وكندا وامريكا على تاشيرة دخول مسبقة من سفارات مصر بهذه الدول.

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وبحسب التعديلات الأخيرة بات بامكان اليمنيين الدخول إلى مصر عبر الحصول على تأشيرة دخول من مطار القاهرة أو غيره من المطارات المصرية الاخرى.