عاجل اليمن : هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد حساب "معتقلي الرأي" في "تويتر"، والذي يهتم بملف الاعتقالات في السعودية، الإثنين، نقل الشيخ عبد العزيز الطريفي إلى مستشفى الحاير، وذلك "بعد التدهور الشديد في صحته، بحيث لم يعد من الممكن إبقاؤه في ظروف الاحتجاز داخل الزنازين".

وأشار حساب "معتقلي الرأي" إلى أنّ التدهور الصحي الذي يعاني منه الشيخ الطريفي "ليس جديداً، وإنما ما استجد هو زيادة سوء وضعه الصحي بشكل خطير".

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واعتقلت السلطات السعودية، منتصف عام 2016، الشيخ عبد العزيز الطريفي، والباحث الإسلامي إبراهيم السكران، لاعتراضهما على سياسة "رؤية 2030" التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تستهدف فرض ضرائب باهظة على المواطنين السعوديين، وتحول اقتصاد البلاد إلى سياسة السوق المفتوحة.