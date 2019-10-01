ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإثيوبي

تلقَّى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا- اليوم- من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.