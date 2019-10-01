«البلديات»: جاهزون لتطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاهزيتها للسماح وبدء تطبيق الترخيص للأنشطة التجارية للعمل 24 ساعة، بدءًا من أول يناير 2020، وذلك وفق القرار الصادر بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يتضمن احتساب المقابل المالي حسب المساحة بالمتر المربع ونوع النشاط، ويشترط لتنفيذه وجود الكاميرات كشرط أساسي، على أن تطبيق المنشآت الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، على أن تبدأ نفاذية القرار بتاريخ الأول من يناير العام 2020.

وتشمل الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، الصيدليات، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة الطلابية، والتعليمية، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.