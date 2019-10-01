الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدًا الأربعاء، على ست مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).

وتوقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من حائل، والأجزاء الجنوبية من تبوك، فضلا عن تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

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أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة من 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة من 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي والمتوسط، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة الموج متوسط.

أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية فيه جنوبية غربية بسرعة 14 إلى 35 كيلومترًا في الساعة بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة الموج خفيف، وتسجل الأحساء وحفر الباطن، أعلى معدلات الحرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تشهد أبها أدنى معدلات حرارة بـ 16 درجة مئوية.

كانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمال هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.