بدء إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في الوجبات

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إلزام المنشآت الغذائية، بالإفصاح عن مسببات الحساسية في الوجبات.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم إلزام المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل مثل المطاعم، والمقاهي وأكشاك الطعام المتنقلة والثابتة، بالإفصاح عن مُسَبّبات الحساسية في قائمة وجبات الطعام التي تقدمها.

وتنطبق اللائحة المتعلقة بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات الخاصة بالمنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، على المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات والكافتيريا، والسوبر ماركت والمتنزهات الترفيهية، والمنشآت المماثلة في الكليات والجامعات والجهات الحكومية.

وتعرف اللائحة حساسية الطعام على أنها ردة فعل سلبية من الجهاز المناعي في جسم الإنسان تجاه بعض الأغذية، مما يسبّب أعراضًا جانبية خطيرة تظهر بفترة قصيرة تستغرق من دقائق إلى ساعات، بينما لا يوجد علاج لذلك النوع من الحساسية إلا بتجنب الأغذية المسببة لها، والتي تتكون عادة من بروتينات بينما يتعامل الجهاز المناعي لدى بعض المصابين بردّ الفعل المشار إليه.

وتشترط اللائحة أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الأطعمة سهلة الوصول وفي مكان واضح للمستهلك، على أن توضح باللغة العربية، ويمكن ترجمتها لأي لغة أخرى بشرط ألا تختلف صياغة التوضيح عن اللغة الأم.