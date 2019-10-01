احتجازات والتماسات كهربائية محدودة بلا إصابات في أمطار مكة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا". وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الأمطار تركزت على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية وكانت من متوسطة إلى غزيرة، وعلى إثر ذلك قام الدفاع المدني بتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد، وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، وتمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية، وتم التعامل معها من قبل جهات الاختصاص.



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