السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:40 مساءً, 1 أكتوبر 2019 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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