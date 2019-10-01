فيديوجراف.. الموسم التاريخي يراود ليفركوزن قبل صدامه مع يوفنتوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطمح نادي باير ليفركوزن الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي في عقر داره، الثلاثاء، على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، متسلحا بذكريات موسمه التاريخي.

الفريق الألماني سقط في الجولة الأولى على ملعبه بالخسارة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 1-2، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في موسم 2001-2002، حينما وقعا في مجموعة واحدة بدوري الأبطال، بالإضافة لأرسنال الإنجليزي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وحقق ليفركوزن المفاجأة حينها رفقة لاكورونيا، ليتأهلا للدور ربع النهائي على حساب أرسنال ويوفنتوس اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع.

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وشق ليفركوزن طريقه في البطولة بإقصاء الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد في ربع ونصف النهائي، ليتأهل في مفاجأة مدوية إلى نهائي دوري الأبطال.

ورغم تقديمه مستوى مميزا في المباراة النهائية ضد ريال مدريد الإسباني، فإن الخسارة بنتيجة 2-1 كانت من نصيب ليفركوزن في النهاية.

ويأمل ليفركوزن في تكرار سيناريو الموسم التاريخي الذي شهد وصوله لأول وآخر مرة إلى نهائي دوري الأبطال، مستعينا بتميمة يوفنتوس الذي تواجد معه حينها في مجموعة واحدة.