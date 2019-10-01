استطلاع: منتجات 6 دول تتمتع بأفضل سمعة بين مستهلكي العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف استطلاع حديث للرأي أن سمعة المنتجات المصنوعة في 6 دول تحظى بثقة كبيرة بين المستهلكين على مستوى العالم.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الإثنين، أن نحو 50% مما تم استطلاع آرائهم لديهم انطباع جيد عن المنتجات المصنوعة في ألمانيا، التي احتلت المرتبة الأولى بين المستهلكين على مستوى العالم.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، حصلت المنتجات الألمانية في التقييم على 45 نقطة، تليها في المرتبة الثانية المنتجات الإيطالية (38 نقطة)، ثم البريطانية والفرنسية (كليهما 34 نقطة)، ثم اليابانية (33 نقطة)، ثم منافستها كوريا الجنوبية لكن بفارق كبير (5 نقاط).

يستند الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف"، إلى بيانات استطلاعات جرت خلال الفترة من 28 فبراير/شباط حتى 26 مارس/آذار الماضيين في 23 دولة، وهي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والدنمارك وبولندا وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والبرازيل والمكسيك وتركيا ومصر والسعودية والهند والصين وإندونيسيا وتايلاند ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وقال مدير التسويق لدى فرع معهد "يوجوف" في ألمانيا لقياس مؤشرات الرأي، فيليب شنايدر: "دراستنا تبين أن أصل المنتجات لا يزال يلعب دورا مهما في تقييمها".