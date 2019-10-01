التماسات كهربائية بسبب أمطار مكة المكرمة ولا إصابات

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تطبيق خطة الطوارئ والأمطار، المتضمنة نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة عن هطول الأمطار مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة وتركزت شدة الأمطار في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للعاصمة المقدسة حيث تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث نُشرت فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا” ومُرر البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة

وأفاد الرائد الشريف أنه بُوشرت عدة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات ولله الحمد

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع .