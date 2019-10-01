2019-10-01

أمطار رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).

كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من حائل، والأجزاء الجنوبية من تبوك، مع ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.