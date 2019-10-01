حساب المواطن يُذكر بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، اليوم الثلاثاء، أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب متابعات الخليج 365 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.