شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض ورئيس الوزراء الإثيوبي تطورات أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد أمس (الثلاثاء)، من رئيس الوزراء الإثيوبي.



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