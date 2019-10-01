تغشاهم الرحمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) طفلان يشاركان الطائفين بالمسجد الحرام فرحتهم بأمطار الخير والبركة التي شهدتها أمس العاصمة المقدسة والمراكز التابعة لها، وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، دعت معها الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.



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