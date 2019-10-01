، شاهد.. سيول "حسينية مكة" تجتاح عدداً من المركبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت باحتجازات ومشاهد بطولية لشباب ينقذ المحتجزين

أظهرت مقاطع وثّقها مواطنون من حي الحسينية بمكة المكرمة، مداهمة السيول لشوارع الحي، عصر اليوم، وسط احتجازات سجّلها الحي، وجرف سيارة فيما نجا من فيها بأعجوبة بمساعدة مجموعة من الشباب.

وكشفت الأمطار التي هطلت على حي الحسينية جنوبي مكة المكرمة عصر اليوم، عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول في شوارع الحي التي تحاصره، ويصب فيها عدد من الأودية الكبيرة، في مشهد يتكرر مع مواسم الأمطار، وسط مطالبات من السكان بالإسراع في إنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب السيول، وتحدّ من خطرها على الأرواح والممتلكات.

وبحسب شهود عيان؛ فإن السيول التي شهدها الحي اجتاحت عدداً من المركبات دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.

وأظهر المقطع محاولة مجموعة من الشباب يقفون وسط السيول لإنقاذ محتجزين داهمتهم السيول وجرفت مركبتهم، في مشهد بطولي وإنساني.