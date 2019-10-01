، إيصال الكهرباء لضاحية "الإسكان" بالطائف وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع وادي جليل ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال مناقشات المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة

ترأس محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف، اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير السابع في الدورة الخامسة، بحضور أعضاء المجلس المحلي من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.

وأعرب محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما تحقق للطائف خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن، وذلك بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لكل المشاريع، والدعم اللامحدود للتنمية بمحافظة الطائف، يعطي دليلاً على أن الطائف تحظى بالاهتمام التنموي في كل المجالات، والحرص على ما يحقق النهضة التنموية بالمحافظة ومراكزها.

وبعد ذلك، ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والتي من أبرزها إيصال التيار الكهربائي لضاحية الإسكان، وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الإسكان بوادي جليل من جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحتى موقع المشروع، كما استعرض محاضر اللجان المنبثقة وراجع ما تم بشأن التوصيات السابقة، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة على ما عرض من مواضيع.