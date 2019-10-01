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الرياض - رنا هويدي - مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت يعلن لأبناء المحافظة استجابة الحكومة لمطالبهم .

اكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت لأبناء المحافظة استجابة الحكومة لمطالبهم ويؤكد تحويل مبلغ الدفعة المتأخرة من حصة النفط ودفعة من قيمة فاتورة المازوت وتسليم مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة لجنود وضباط وصف ضباط المنطقة الثانية .

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أعلنت معلومات مؤكدة عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم الاثنين 30 سبتمبر تفاعل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ، مع مطالب أبناء حضرموت وإصدار توجيهات صريحة بترجمة المطالب على الواقع .

وقالت المصدر إن متابعات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وبمساندة من جميع أطياف وابناء المحافظة في جميع المديريات أسفرت توجيهات رئاسية بسرعة تلبية احتياجات ابناء حضرموت وأهمها :

تحويل مبلغ الدفعة المتأخرة من حصة النفط والمستحقة للمحافظة .

تحويل دفعة من قيمة فاتورة المازوت المستحقة على الحكومة لصالح كهرباء حضرموت .

استلام قيادة المنطقة العسكرية الثانية قبل يومين مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة لجنود وضباط وصف ضباط المنطقة والبدء من يوم أمس بصرف المرتبات .

وأفاد المصدر ان المحافظ البحسني يواصل مساعيه بشكل دائم مع فخامة الرئيس والحكومة لتلبية جميع احتياجات حضرموت ، مقدراً المواقف الثابتة لفخامة الرئيس وتفاعله مع مطالب أبناء حضرموت ، وتقدير المحافظ العالي لتفاعل أبناء حضرموت وموقفهم الموحّد مع قيادة سلطتهم المحلية بجميع أطيافهم ومكوناتهم وشرائحهم من أجل انتزاع حقوق المحافظة .