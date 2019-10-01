شكرا لقراءة خبر عن عـاجل : شيعة السعودية ينتفضون.. ورسالة مزلزلة إلى "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان .. شــاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عـاجل : شيعة السعودية ينتفضون.. ورسالة مزلزلة إلى "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان .. شــاهد (صورة)

انتفضت الطائفة الشيعية في السعودية، ووجهت رسالة نارية إلى العاهل السعوديالملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

عـاجل : شيعة السعودية ينتفضون.. ورسالة مزلزلة إلى "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان .. شــاهد (صورة)

عـــاجل .. الإعلان عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر .. (التفاصيل)

عـــــاجل .. تصفية الأميرة هيا بنت الحسين وإزاحة بن راشد عن منصبه واغتيال ولي العهد .. مفاجأة مدوية تفضح ”المؤامرة” وتكشف مالم يكن في الحسبان

عــاجل .. محمد بن سلمان يصدم الجميع و يصدر قبل قليل أمر ملكي بعودة "هيئة الأمر بالمعروف" والسعوديون يخرجون الى الشوارع .. شاهد

وقال تجمع علماء الشيعة في الأحساء -إحدى معاقل الطائفة في السعودية- في بيان لهم؛ تعليقًا على هجومي بقيق وخريص: "إن هؤلاء بهذا الصنيع لم يراعوا حرمة شهر المحرم الحرام، ولم يراعوا حرمة العمال المدنيين الذين يكدحون من أجل لقمة العيش".

Advertisements

وأضاف البيان: "نحن بدورنا كعلماء نمثل الشيعة في الأحساء نستنكر ونشجب هذا العمل التخريبي، وكذلك نستنكر ما جاء على لسان الإرهابي عبدالملك الحوثي؛ حيث ادعى أنه يشكر الحلفاء له في المنطقة الشرقية؛ حيث يُوهم المجتمعات بكلامه أنه اخترق البنية الاجتماعية للشباب".

وأردف علماء الشيعة في الأحساء بالتأكيد على أن "هذا كذب يفترى على شبابنا السعودي النزيه، فهذا الإرهابي يريد أن يوهم أتباعه باليمن أن له يدًا على أبناء وشباب المملكة العربية السعودية".

وتابع البيان: "نقولها لعملاء إيران ولكل مَن يحاول ويسعى للتخريب والعبث بأمن الوطن بصوت المواطن السعودي الحر: نحن رجال الوطن والدرع الحصين ونجدّد ولاءنا وطاعتنا لولاة أمورنا من أجل حفظ أمن وأمان هذا الوطن المبارك ضد العابثين بأمنه".

وختم علماء شيعة الأحساء برسالة إلى الملك سلمان وولي عهده، بقوله: "نحن وكل الشرفاء في هذا الوطن من سنة وشيعة جند مجندة لحماية السعودية تحت راية وطاعة ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان".

وكانت ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران أعلنت أنها نفذت الهجوم على بقيق وخريص بـ10 طائرات مسيرة، وأنها استعانت بمن أسمتهم الشرفاء داخل السعودية.