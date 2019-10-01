السعودية اليوم / محافظ الحُرّث يؤدي صلاة الميت على الشهيد "علواني"



الحُرّث 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أدّى محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم صلاة الميت على الشهيد رقيب أول جابر بن علي علواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ الحُرّث تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد الشهيد وأسرته .

ونقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والدالشهيد وأسرته عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

//انتهى //

21:05ت م

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