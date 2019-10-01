

الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

تنظم لجنة الاتصالات والتقنية في غرفة الشرقية غداً ورشة عمل بعنوان "البريد السعودي ورحلة التحول الشامل"، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتتناول الورشة التي تستضيف نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف أبرز إنجازات البريد وأهم الخدمات والمبادرات التي تُقدم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى//

20:33ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البريد السعودي ورحلة التحول الشامل".. ورشة عمل بغرفة الشرقية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.