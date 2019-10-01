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فضيحة حوثية مع مسؤول أممي كشف جرائمهم

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2019-10-01

فضيحة حوثية مع مسؤول أممي كشف جرائمهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة إقدام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.

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وأكد الإرياني أن الإجراء الذي اتخذته الميليشيا بحق المسؤول الأممي جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي، وهو ما يؤكد مضي الميليشيا في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم الميليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.




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