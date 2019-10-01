2019-10-01

المرور يحذر من عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة ليلًا: خطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المرور السعودي من عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة ليلًا، مشددًا على أنه خطر على السلامة العامة.

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كما أكد المرور، أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور أن المخالفة وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 6، مشددًا على أن التجاوب مع مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش يسهل عليهم مهامهم.