وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع مدينة القدية

2019-10-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي اكتساب المواهب- التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

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. مدير مراقبة المشروع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية).

. مدير المشتريات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والتمويل، والهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)