- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جسدت المحبة والولاء.. وجوه الأبطال تُشكل صورة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جسدت المحبة والولاء.. وجوه الأبطال تُشكل صورة الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
سطر أيتام جمعية إخاء، ومسني مكة، وأبطال الرياضات من ذوي الإعاقة، وأبناء شهداء الواجب، قصة حب أخرجها للملأ أبطال فريق صناع السعادة التطوعي، عبروا خلالها عن ولائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتأتي القصة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، فيما كان بطلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم، وقائد العزم والعزيمة، ليجسدوا أسمى معاني الحب، ويترجموا أعلى درجات الوفاء لوطنٍ في ذكرى توحيده، بتشكيل صورة للملك سلمان، رسموها بقلوبهم لتخرج ملامح القائد الذي أحبوه فبادلهم الحب.
وضربت الصورة أروع الأمثلة في الفرح للوطن، والاعتزاز بقيادته، حتى بدت وكأنها تتحدث عن مشاعر راسميها التي لا تعرف الزيف ولا الكذب.
كانت هذه تفاصيل خبر جسدت المحبة والولاء.. وجوه الأبطال تُشكل صورة الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.