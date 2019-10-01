بحضور أمير قطر .. أمواج الهلال تدك حصون السد برباعية مع « الرأفه »

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح

تغلب نادي الهلال السعودي على مضيفه نادي السد القطري بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة ضمن مباريات الذهاب من دوري ابطال اسيا 2019 دور نصف النهائي

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و استطاع الهلال أن يدك حصون السد القطري برباعية نظيفة مقابل هدف وحيد لصالح القطريين في بداية المباراة افتتح مهاجم الهلال قوميز شريط الأهداف و لكن هذه المرة في مرمى الهلال بالخطأ بعد عرضية رائعة من لاعب السد الجزائري بغدا بونجاح و ذلك في الدقيقة الـ14 ، قوميز لم يستسلم عن خطأه حاول كثيرًا و لكنه اخيرًا نجح في الدقيقة الـ33 حيث أعلن تسجيل هدف التعادل لصالح الأزرق الهلالي بعد عرضية رائعة من جيوفينكو ، و بعد هدف التعادل تلقى لاعب السد عبدالكريم حسن بطاقة حمراء و ذلك بداعي تدخله على لاعب الهلال و احتجاجه على حكم المباراة ، الهلال لم يستسلم بعد الطرد و كان الأكثر وصولاً للمرمى و قبل نهاية الشوط الاول أعلن مدافع الهلال علي البليهي بتسجيل ثاني أهداف الأزرق لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بهدفين لهدف .

في الشوط الثاني عاد الهلال للضغط على مرمى السد القطري ، و في الدقيقة الـ55 دخل قائد الهلال محمد الشلهوب ارضية الملعب ليحل مكان الإيطالي جيوفينكو ، و في الدقيقة الـ60 تقدم ياسر الشهراني لتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم قوميز بتسديد الكرة و تسجيل ثالث أهداف الهلال ، البديل محمد الشلهوب دخل اجواء المباراة مبكرًا منذ نزوله و نتج عن ذلك هدفاً رابعا بعد تمريرة من زميله محمد كنو لتصبح النتيجة 4-1 ، واصل الهلال ضغطه حتى نهاية المباراة لتنتهي لصالح الزعيم السعودي على الزعيم القطري بأربعة أهداف لهدف وحيد .

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيكون الإياب في الـ22 من شهر اكتوبر الجاري و ذلك في العاصمة السعودية الرياض و سيغيب عن لقاء الإياب نجوم السد اكرم عفيف و بغداد بونجاح بسبب تراكم البطاقات و عبدالكريم حسن بسبب حصوله على البطاقة الحمراء .