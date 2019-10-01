الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر…

يبحث الملايين من الوافدين إلى دول الخليج عن طريقة وخطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وتُعد الجالية المصرية في دول الخليج أكبر الجاليات العربية هناك، فالمملكة العربية السعودية تحتضن أكثر من 5 مليون مغترب مصري لديها يعملون بها ويشاركون في مشاريعها القومية، ونحن في “نجوم مصرية” نُدرك تماماً اهمية الكتابة في هذا الموضوع الهام لكل مغترب بحيث نرشده على الطريقة الصحيحة والسهلة للإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن هوية مقيم، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

يبحث آلاف المصريين المغتربين على الأراضي السعودية عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاص بهم على الموقع الرسمي لبوابة أبشر، وهذا لكي يعرفوا الموعد المناسب لتجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وعلى هذا فنحن نهتم بهم ونوضح لهم خلال هذه المقالة خطوات الإستعلام عن الإقامة.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

نقدم لكل متابعينا في موقعنا ممن يعيشون في جمهورية مصر العربية أو المغتربين في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر موقع وزارة الداخلية السعودي وبوابة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر .

. ابحث عن أيقونة الإستعلامات الالكترونية واختر خدمة الإستعلام عن الإقامة.

عليك كتابة جميع بياناتك المطلوبة منك مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

بعد ثواني قليلة تظهر لك جميع البيانات عن إقامتك.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ولأي استفسار قم بترك تعليق بالأسفل، وسوف نرد على كل أسئلتكم في أقرب وقت