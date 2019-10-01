حساب المواطن 1441 يوضح حقيقة زيادة مبلغ الدفعات خلال الفترة المقبلة…

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر الجاري والمقرر صرفها يوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر كعادة صرف الدفعات يوم 10 من كل شهر ميلادي باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية فيتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا، ننشر لكم كافة التفاصيل الخاصة وبشروط صرف دفعة حساب المواطن لشهر أكتوبر الجاري.

بدء التسجيل للدفعة الـ24

ومن ناحية أخرى، بدأ حساب المواطن في التسجيل للدفعة الرابعة والعشرين عن شهر نوفمبر المقبل عبر الرابط الرسمي له على الإنترنت لمن تتوافق عليهم الشروط، نافيًا في الوقت ذاته الأنباء المتواترة بشأن توقف صرف الدفعات بنهاية العام الجاري أو زيادة قيمة المبلغ المقدم خلال الفترة المقبلة.. ننشر لكم شروط صرف الدفعات من حساب المواطن خلال السطور التالية.

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شروط صرف دفعات حساب المواطن

ومن أجل الحصول على دفعات حساب المواطن 1441 هـ، وحتى تكون من المستحقين والمستفيدين من صرفها، لابد من توافر الشروط التالية:

أن تكون مقيم داخل حدود المملكة.

أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومي.

التسجيل عبر حساب المواطن

والآن يمكنك التسجيل عبر حساب المواطن، ويمكن تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج حال أن تكون: (الزوجة المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب)، والتسجيل يكون عبر الدخول للرابط: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية المطلوبة.