شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المحلات التجارية 24 ساعة بعد شهرين.. المقابل المالي حسب المساحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستطبق قرار فتح المحلات التجارية 24/7 اعتبارا من بداية العام الميلادي الجديد 2020 (بعد شهرين تقريبا).

ووفق جرافيك (اطلعت عليه "الخليج 365") فإن المقابل المالي للخدمة سيكون حسب مساحة كل محل وبالمتر المربع ونوع النشاط، فيما تم استثناء عدة أنشطة أبرزها الصيدليات ومحطات الوقود، والأنشطة الطبية والتعليمية وقصور الأفراح والاستراحات والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.

ويشترط في الاستفادة من القرار وجود كاميرات كشرط أساسي، إضافة إلى ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.