شكرا لقرائتكم خبر عن 2.25 مليون لإيجاد الحلول في الرعاية الصحية والزراعة ومعالجة المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنجزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) برنامج مسرعة الأعمال «تقدم» في نسخته الثالثة لهذا العام بمقر الحرم الجامعي بثول بمشاركة 28 شركة ناشئة؛ بهدف إعداد رواد الأعمال الواعدين وتهيئتهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإطلاقه الشركات الناشئة وإعداد رواد الأعمال لمواجهة التحديات القادمة.

وشمل البرنامج 6 أشهر من التدريب العملي والإرشاد، تنوعت الفرق المشاركة في مختلف القطاعات، بما فيها التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، والتقنيات الزراعية إلى التكنولوجيا الحيوية، والألعاب التي استفاد منها أكثر من 100 رائد أعمال.

ويعتبر البرنامج واحداً من أهم فعاليات الجامعة الرئيسية لريادة الأعمال، حيث حمل البرنامج في نسخته هذا العام عنوان «المستقبل بصورة جديدة»، الأمر الذي شجع رواد الأعمال المشاركين على إيجاد تقنيات مستقبلية لمنفعة المملكة، الذين عملوا مع مركز ريادة الأعمال في «كاوست»، ما مكنهم من تصميم وتطوير أفكارهم ونقلها إلى السوق.

ويقوم رواد ورائدات أعمال «تقدم» بعرض مشاريعهم في نهاية البرنامج سنويا. وفي هذا العام تتنافس عدد من المشاريع للفوز بـ 6 جوائز؛ قيمة كل جائزة 350 ألف ريال (100) ألف دولار، بقيمة إجمالية 2,25 مليون ريال.

احتضان التقنيات

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من جانبه، أكد نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في «كاوست» الدكتور كيفين كولن أن الجامعة توفر بيئة الإبداع والعمل، فضلاً عن الأدوات اللازمة لتحويل ابتكارات المبدعين إلى حقيقة من شأنها تغيير العالم، مضيفاً أن الجامعة لعبت دوراً كبيراً في احتضان الأفكار النيرة والتقنيات، التي تعمل على إيجاد الحلول في مختلف القطاعات، كالرعاية الصحية، والزراعة، ومعالجة المياه، وتأمين الغذاء والألعاب والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن البرنامج الذي يقام بالشراكة مع بنك ساب منذ عام 2016 خرج بـ 78 شركة ناشئة بتمويل إجمالي بلغ مجموعه 9 ملايين ريال، لافتاً إلى أن الشركات الفائزة في نسخة البرنامج لهذا العام والتي قدم لكل واحدة منها 375.000 ريال 100.000 دولار هي «فيرناس إيرو» التي تقدم خدمات فحص البنية التحية باستخدام الطائرات دون طيار، و«تقنيات جينوس» التي تقوم باستخدام الطحالب المجهرية لزراعة وإنتاج مركبات عضوية ذات قيمة عالية، و«بيرجرين جينوميكس» التي توفر تشخيصا جينيا دقيقا وسريعا للوقاية من بعض الأمراض، و«جلوكوجيت» التي توفر لمرضى السكري تقنية حديثة لفحص مستوى السكر في الدم بدون ألم، و«تالون دست» التي تساعد عدة قطاعات تعاني من تحديات الغبار من خلال توفير بخاخ سائل للتحكم بالغبار والحد من المخاطر التي تنتج عنه، و«فصيح» التي توفر مجموعة مختلفة من الألعاب لتعليم اللغة العربية بطريقة ترفيهية ومسلية. كما اختار الجمهور شركة «كاربون سي بي يو» التي تقوم بتحويل مخلفات الطعام إلى منتجات ذات قيمة عالية يتم استخدامها كغذاء للثروة الحيوانية كفائز بمبلغ 187.500 ريال من خلال عملية تصويت الجمهور.

الشركات الناشئة

وأورد مدير مركز ريادة الأعمال في «كاوست» هتان أحمد أن مركز ريادة الأعمال في الجامعة يهدف إلى إنشاء مشاريع جديدة ذات جودة عالية وتأثير واسع من مختلف أنحاء المملكة، من خلال توفير التدريب المهني والإرشاد اللازم للمساعدة في نقل أفكارهم إلى السوق، معبراً عن فخره واعتزازه بالشركات الناشئة التي تخرّجت من برنامج مسرعة الأعمال «تقدم»، وتطلع إلى دعم المزيد من الشركات الناشئة في المستقبل.

ونوه نائب العضو المنتدب للتحول في بنك ساب سورين نيكولاجسن بما تشهده عملية التحول الكبير في المملكة في الاستفادة من الفرصة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مشيراً إلى التوجه لدعم رواد الأعمال الشباب، الذين يعدّون أساسا للنظام الإيكولوجي التجاري، حيث قام برنامج «تقدم» بتطوير المواهب الجديدة في ريادة الأعمال، حيث إن الفائزين اليوم هم خير دليل على العمل الرائع الذي قام به هذا البرنامج.