شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يفتتح «بيبان» لتطوير القطاع الاستثماري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

يُدشِّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مساء غدٍ (الأربعاء)، أعمال ملتقى «بيبان منطقة حائل» الذي تُنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد.

وأشاد المهندس الرشيد بالتسهيلات التي وُجدت في منطقة حائل لإقامة الملتقى، مثمناً لأمير المنطقة ونائبه جهودهما لإنجاحه ودعمهما اللامحدود للشباب، والعناية بالأفكار الريادية والمشاريع النوعية في سبيل إثراء الحركة التجارية بالمنطقة، مؤكداً استمرار «منشآت» في دعم أصحاب الأعمال في كافة مناطق المملكة، وخلق العديد من الفرص الاستثمارية أمامهم، إضافة إلى تمكين الشباب تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويعنى «بيبان» بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويُقدِّم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.