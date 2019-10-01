شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. أول خدمة تنويمية للأطفال المضطربين نفسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري اليوم (الثلاثاء)، مُجمَّع الأمل للصحة النفسية بالرياض، للاطلاع عن قرب على الخدمات التي يُقدمها للمرضى والمراجعين، برفقة عدد من المسؤولين في «صحة الرياض».

وتجوَّل التويجري على مرافق المُجمَّع وزار الأجنحة التنويمية والتقى النزلاء والمُراجعين، واستمع إلى بعض المعوقات التي تواجه تقديم أفضل الخدمات، مؤكداً السعي مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عاجلة لها، كما استعرض خطة تطوير الخدمة النفسية بالمنطقة.

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وخلال الزيارة، شاهد المدير العام لصحة الرياض خطة المُجمَّع التوسعية التي تهدف لزيادة استيعاب المرضى، والتي بدأ جزء منها خلال العام الماضي.

وقدَّم المدير التنفيذي للمُجمَّع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني تفصيلاً عن الأعمال والبرامج، واستعرض الإحصاءات التي تؤكد الزيادة المطردة في أعداد المستفيدين خلال الـ10 سنوات الماضية، إضافة إلى جهود تكثيف البرامج الوقائية والتوسع في البرامج التأهيلية، مؤكداً سعي المُجمَّع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يُعانون من اضطرابات نفسية، إذ سيكون المُجمَّع أول مستشفى في المملكة يُتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى.

وفي ختام الزيارة، أشاد التويجري بالخدمات والبرامج التي يُقدمها المُجمَّع ومشاريعه التحسينية، وإنجازاته التي حققها خلال مسيرته في خدمة المرضى.