شكرا لقرائتكم خبر عن الجوانب الشرعية للوكالات.. لقاء تعريفي في «غرفة جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) نظَّمت لجنة المُوثِّقين بغرفة جدة، لقاءاً تعريفياً لطرح الجوانب الشرعية لإصدار الوكالات الشرعية. نظَّمت لجنة المُوثِّقين بغرفة جدة، لقاءاً تعريفياً لطرح الجوانب الشرعية لإصدار الوكالات الشرعية. واستضاف اللقاء مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش الشيخ سعد القحطاني، ومدير الإدارة العامة للمُوثِّقين منصور الأحمد، ومسؤولين من شركة «ثقة» و«غرفة جدة». وأوضح رئيس لجنة التوثيق بالغرفة التجارية المحامي والمُوثِّق نبيل عبدالله قملو، أن اللجنة مهتمة ومتواصلة دائماً مع الإدارة العامة للموثقين بالوزارة لإعداد لقاءات وورش عمل للمُوثِّقين، بهدف نشر الثقافة الشرعية والقانونية، ومعرفه كل جديد لدى وزارة العدل فيما يخص أعمال التوثيق.



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