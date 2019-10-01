الترجي يستضيف النجمة بالإياب العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يستضيف الترجي التونسي اليوم على الملعب الأولمبي في رادس نظيره النجمة اللبناني، في إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بعد أن نجح في خطف هدف قاتل عبر عبدالقادر بدران في الدقيقة 92، حيث كان النجمة متقدما عن طريق هدف مراد الهذلي في الدقيقة الـ 69.
ويمتلك الترجي أفضلية للتأهل إلى المرحلة المقبلة، ويكفيه التعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل.
في المقابل، يحتاج النجمة للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف.
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