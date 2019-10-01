أمير الباحة يحث الحجاز على الصعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود في مكتبه أمس، إدارة نادي الحجاز، حيث استمع خلال الاستقبال إلى شرح عن جهود النادي الحالية وما وصل إليه في مشوار البحث عن الصعود للدرجة الأولى.

وأكد الأمير حسام بن سعود على أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الموسم بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة، واعدا بتقديم الدعم اللازم للنادي حتى يحقق أهدافه.