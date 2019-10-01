القيادة تعزي الإمارات في وفاة الكتبي والهند في ضحايا الأمطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد في وفاة سهيل الكتبي.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون» .

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.

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وقال الملك «علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة».

من جهته بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة».