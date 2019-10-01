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مزارعون يعطلون حركة المرور في هولندا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب مزارعون محتجون في حالة من الفوضى المرورية في أنحاء هولندا أمس، وذلك خلال توجههم إلى لاهاي بجرارات زراعية تسير ببطء.

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ووفقا لبيانات وزارة النقل، فإن أكثر من 2000 مزارع بدؤوا رحلة عبر الطرق السريعة في أنحاء البلاد للتأكيد على أنهم غير مسؤولين عن التغير المناخي.

وذكرت تقارير أن المحتجين تسببوا في تكدسات مرورية يصل إجماليها إلى أكثر من 1000 كلم.

ويقول المحتجون «إنه جرى تحميلهم بصورة غير عادلة المسؤولية عن انبعاثات النيتروجين التي تسبب الاحتباس الحراري، وهو الأمر الذي أصبح موضوعا مثيرا للنقاشات في السياسة الهولندية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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