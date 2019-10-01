وفاة طالب إثر تدافع مع زميله في متوسطة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي أمس طالب في متوسطة أبي ذر الغفاري بحي المنتزهات في محافظة جدة، إثر تدافع مع زميله.

وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب، وجرى نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى وتوفي في الطريق.

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وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بجدة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وتعد هذه هي الحالة الثانية خلال هذا العام الدراسي، بعد وفاة الطالب معتز الحارثي بالرياض، خلال شجار مع زميل له.