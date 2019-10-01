السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

كشفت دراسة أن التمارين الرياضية المفرطة تصيب المخ بالتعب، لوجود صلة بين الجهد الذهني والبدني وكلاهما يتطلب تحكما معرفيا.

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وقال موقع «ساينس ديلي» المعني بشؤون العلم: «إنه عندما فرض الباحثون تدريبا مفرطا على الرياضيين الذين يشاركون في السباقات الثلاثية، وجدوا شكلا من أشكال التعب الذهني».

واشتمل هذا التعب على تراجع النشاط في جزء المخ المسؤول عن اتخاذ القرارات، وتصرف الرياضيون بشكل مندفع حيث اختاروا المكافآت الفورية بدلا من تلك التي تأخذ وقتا أطول لإنجازها.

وأضاف المؤلف الرئيس للدراسة ماتياس بيسيليونيه بمستشفى «بيتي سالبترير» في باريس «المنطقة الجبهية التي تأثرت جراء الإفراط في التدريبات الرياضية كانت هي المنطقة التي أظهرت ضعفا أمام العمل المعرفي المفرط».