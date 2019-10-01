توزيع أعمال المنزل وراء خلافات الأزواج بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسبب توزيع أعمال المنزل الخلافات بين الأزواج في ألمانيا، وذلك بحسب استطلاع حديث بين أن أكثر من ثلث النساء اللاتي يعشن مع رجال في ألمانيا، ولا يتلقين مساعدة في أعمال المنزل مثقلات ومجهدات باستمرار أو كثيرا بسبب أعمال المنزل.

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وبين أن 37% من هؤلاء النساء ذكرن ذلك، بينما كانت النسبة بين من ذكروا ذلك من الرجال 10% فقط، في المقابل ذكر 6% فقط أنهم يدخلون في خلافات مع شركاء حياتهم بسبب توزيع أعباء المنزل.

وأوضحت غالبية الذين شملهم الاستطلاع أنه نادرا ما تقع شجارات مع شركاء حياتهم بسبب توزيع الأعباء المنزلية 33% أو لم تحدث مطلقا 61%.

ويرى ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن المهام المنزلية موزعة على نحو عادل بين الشركاء.