فتح القبول للكادر النسائي بمركز العمليات الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للعنصر النسائي برتبتي جندي أول، جندي للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة أبشر.