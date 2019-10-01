محكمة تايلاندية تبرئ مليونيرا من تهمة حيازة العاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

برأت محكمة تايلاندية قطب إنشاءات مليونير، اشتهر بعد اتهامه بقتل أحد الفهود السوداء المهددة بالانقراض، من تهمة حيازة عاج الفيل، وذلك في حكم صدر أمس.

ورفضت المحكمة الجنائية في بانكوك دعوى مرفوعة من جانب الادعاء العام ضد بريمتشاي كارنسوتا وزوجته وشريك آخر تتهمهم بالحيازة غير المشروعة لعاج الفيل، والذي اكتشف عندما فتشت السلطات أحد منازل بريمتشاي. وقبلت المحكمة الدفاع الذي قدمه بريمتشاي بأن العاج كان مسجلا بشكل قانوني.