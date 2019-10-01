56 قتيلا بين عناصر داعش في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار.
وأفاد فيلق سيلاب 201 في بيان بأن 44 من عناصر داعش قتلوا فيما أصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العمليات.
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