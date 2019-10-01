بريطاني يشعل النيران في نفسه أمام البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الشرطة البريطانية «إنها ألقت القبض على رجل قام بسكب سائل قابل للاشتعال على نفسه، ويبدو أنه كان قد أوشك على إضرام النيران في نفسه، عند مدخل البرلمان البريطاني أمس».

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وقالت «علم أفراد الشرطة بوجود رجل قام بسكب سائل يبدو قابلا للاشتعال على نفسه، عند بوابات أولد كاريدج في وستمنستر»، وذلك في إشارة إلى أحد مداخل البرلمان.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه «قد تم استخدام طفاية حريق مع الرجل الذي كان معه قداحة، وأشارت إلى أنه قد تم اعتقاله بموجب قانون الصحة العقلية.

من جانبه، كتب النائب البرلماني المحافظ، هوو ميريمان، في تغريدة له على موقع تويتر، أنه كان بجوار الرجل عند البوابات عندما «بدا أنه قد سكب مادة تشبه في رائحتها البنزين، على نفسه».