منتدى في القاهرة يتصدى للإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة بدأت في العاصمة المصرية القاهرة أمس أعمال منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية. ويرأس المنتدى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وأفريقية. ويبحث المنتدى التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، والتحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والأفريقي.



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